Черновецкий намекает, что Кильчицкой угрожали жизнью ее детей

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, хотя четко не сказал, что подписал заявление об увольнении своего заместителя Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, но пожаловался, что ему сложно будет найти ей замену.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сказал сегодня в интервью журналистам во время выезде на конфликтную застройку на ул. Березняковской, 12..

Так, на просьбу журналистов прокомментировать слухи об увольнении И.КИЛЬЧИЦКОЙ, он сказал: «Работать в условиях, когда на тебя постоянно нападают, во-первых, и я знаю точно, что ей угрожали те же, кто угрожал вам (Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился к жителям Березняковской – УНИАН), - это бандиты из МВД, имея трех детей – второго она рожает сейчас и одного усыновила, не каждый выдерживает».

На просьбу журналистов уточнить, подписал ли он соответствующее распоряжение, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, «я бы подписал заявление и своей жене, поскольку у нее дети, и своей дочери… А куда деваться? Это большая проблема, потому что угроза мне и моей команде намного больше, чем угроза на этой стройке».

Продолжая разговоры о И.КИЛЬЧИЦКОЙ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что «очень сложно ее заменить», поскольку она приобрела очень большой опыт работы в управлении городом.

Он также отметил, что знает ее очень давно как порядочного и энергичного человека.

«Никогда 100-процентной замены хорошему специалисту и хорошему человеку нет. У нее было и остается доброе и трепетное сердце. Но запугивание выдерживают не все», - сказал мэр.