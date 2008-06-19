Довгий: мне в МВД намекнули, что буду ходить, пока не отцеплюсь от Луценко

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ утверждает, что на допросе в Министерстве внутренних дел ему намекнули, что будут вызывать на допросы до тех пор, пока он не изменит своей критической оценки деятельности министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДОВГИЙ заявил сегодня в интервью журналистам после почти четырехчасового пребывания на допросе в МВД.

«Мне недвусмысленно было доказано, что меня будут приглашать неоднократно в МВД под любым предлогом. Я буду тратить столько времени, пока не изменю оценку относительно Юрия Витальевича или как министра, или как политика», - сказал О.ДОВГИЙ.

При этом он заверил, что, невзирая ни на что, его оценка деятельности Ю.ЛУЦЕНКО останется неизменной.

Говоря о содержании допроса, секретарь Киевсовета сказал, что «допрос происходил в рамках того уголовного дела, которое касается избиения депутатов, я в очередной раз дал исчерпывающие ответы, но в очередной раз не получил информации как продвигается следствие».

В этом контексте О.ДОВГИЙ порекомендовал Ю.ЛУЦЕНКО написать заявление об освобождении от должности, чтобы на его место пришел более профессиональный человек, или «прекратить заниматься политиканством и популизмом» и продолжить расследование по упомянутому уголовному делу.

«Желаю Юрию Витальевичу изменить свою позицию – угрозы на меня не действуют», - сказал О.ДОВГИЙ.

В то же время, адвокат О.ДОВГОГО Андрей ФЕДУР сказал, что допрос происходил, как предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом, и у него как адвоката к процедуре допроса нет никаких замечаний.

В то же время, А.ФЕДУР отметил, что О.ДОВГИЙ исчерпывающе ответил на все вопросы, которые ему задавали. В то же время, по его мнению, «пользы, смысла этого допроса никакого… Это был допрос ради допроса».

Также, отвечая на один из вопросов относительно причин вызова О.ДОВГОГО на допросы в МВД в будущем, А.ФЕДУР сказал: «У нас можно выдумать все что угодно».

В то же время, он выразил убеждение, что при таких условиях, которые сейчас существуют в МВД, «никто раскрытием избиения депутатов не занимается».

По словам адвоката, его и О.ДОВГОГО предупредили о неразглашении данных досудебного следствия, хотя, как утверждает А.ФЕДУР, никто их ни о каких деталях дела не информировал.