Оппозиционное правительство соберется на заседание

19 июня в 14.30 под председательством лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание оппозиционного правительства (ул. Грушевского, 18/2, комн. 11).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, члены оппозиционного правительства рассмотрят вопрос о негативных последствиях неудовлетворительной работы Кабинета Министров Украины по адаптации экономики Украины к работе в условиях вступления в ВТО, об устранении Кабинетом Министров негативных тенденций в ценовой ситуации в регионах Украины, а также об угрожающих социально-экономических последствиях спада производства в строительной отрасли.

В ходе заседания предусматриваются брифинги министров оппозиционного правительства для представителей СМИ.

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