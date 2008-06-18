Тимошенко жаль губернаторов больше, чем безработных без Шенгенских виз

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Секретариат Президента нарушает Конституцию, запрещая губернаторам участвовать в заседаниях правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«То, что кто-то не пускает губернаторов в правительство, – это является прямым нарушением Конституции. И мне очень грустно, что сегодня безработному проще получить Шенгенскую визу, чем губернаторам разрешение приехать в правительство и работать. Я думаю, что такая ситуация не придает стабильности и силы демократической власти. Губернаторы стали заложниками абсолютно антиконституционных вещей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом глава правительства напомнила, что местные государственные администрации в соответствии со статьей 118 Конституции Украины являются единой исполнительной властью с Кабинетом министров.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в соответствии с новопринятым законом о Кабинете министров все главы областных государственных администраций являются подотчетными и подконтрольными правительству.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров пригласил на заседание 18 июня для предоставления отчета о ценовой ситуации в регионах пятерых председателей госадминистраций.

Однако в начале заседания стало известно, что председатели ОГА не будут принимать участия в заседании правительства.

Заместитель руководителя Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что заполитизированные вызовы председателей областных государственных администраций на правительственные мероприятия препятствуют системному развитию регионов. Он напомнил, что Секретариат Президента Украины неоднократно обращал внимание правительства на необходимость согласования всех выездов руководителей областей за пределы подчиненных им территорий, как этого требует Указ Президента от 11 февраля этого года.

В свою очередь, замруководителя Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК призвал правительство отказаться от рассмотрения вопроса об уровне инфляции в регионах в контексте дисциплинарной ответственности губернаторов.

Он также подчеркнул, что Секретариат Президента и в дальнейшем не согласиться на присутствие губернаторов на заседаниях правительства, если такой подход будет сохранен.

По его мнению, не следует сводить рассмотрение вопроса об инфляционных проблемах к дисциплинированности губернаторов, их нежеланию ехать, или к позиции Секретариата Президента, который «считает невозможным отправлять губернаторов на соответствующие экзекуции как мальчиков для битья».