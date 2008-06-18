Коммунист заподозрил, что Яценюк во время заседания смотрит порнографию

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что ему не нужно смотреть порнографию, поскольку она присутствует в сессионном зале парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании ВР, отвечая на выступление народного депутата Украины Николая КРАВЧЕНКО (фракция КПУ).

А.ЯЦЕНЮК сказал: «Простите, порнографию не нужно смотреть, она идет в этом зале», и добавил, что об этом свидетельствует поведение некоторых народных депутатов, которых показывают «в живом эфире».

По его словам, пройдет несколько дней, и «мы будем снова целоваться, обниматься», но «с каким лицом мы потом будем смотреть друг на друга?».

А.ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов «иметь хоть какую-то элементарную совесть» и не переходить «на личности». «Поливаете один другого до такой степени, что уже берегов не видно», - сказал спикер.

Перед этим депутат Н.КРАВЧЕНКО выступал с рабочего места, пытаясь обвинить А.ЯЦЕНЮКА. Председатель ВР выключил депутату микрофон после того, как Н.КРАВЧЕНКО заявил, что А.ЯЦЕНЮК «озабоченно роется в компьютере, не слушая депутатов (председатель ВР работает с ноутбуком во время сессионных заседаний – УНИАН)». «Скажите, что вы за фильмы смотрите? Порнографию?», - спросил депутат-коммунист и обвинил А.ЯЦЕНЮКА в плохом воспитании.

После того как А.ЯЦЕНЮК выключил Н.КРАВЧЕНКО микрофон, этот депутат подошел к трибуне ВР, открыл бутылку воды, налил ее в стакан и повернулся к председателю парламента. В этот момент к нему стали подходить некоторые народные депутаты, и Н.КРАВЧЕНКО, поставив стакан на трибуну, вернулся на свое рабочее место.

После того как был отключен микрофон у Н.КРАВЧЕНКО, А.ЯЦЕНЮК обратился с предупреждением к народному депутату Ивану ЗАЙЦУ (фракция НУ-НС), что ему также будет отключен микрофон, так как тот не выступает по существу законопроекта.