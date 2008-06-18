У Балоги уверены, что шеф не летал. А если летал - то платил

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК называет надуманными обвинения «Народной самообороны», высказанные в адрес главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ в использовании государственного транспорта в личных целях.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ШЛАПАК высказал сегодня журналистам в Кабинете министров.

«У меня сегодня нет оснований, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обвинения, но я убежден, что они надуманные и абсурдные», - сказал А.ШЛАПАК.

А.ШЛАПАК добавил, что по информации, которой он располагает, «БАЛОГА никогда не использовал государственный транспорт без оплаты».

«Даже если использовал, то платил», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат (фракция НУ-НС), член депутатской группы «Народная самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился с депутатскими запросами к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО, в которых просит проверить на наличие коррупционных действий факты авиаперелетов чартерными рейсами главы Секретариата Президента Украины В.БАЛОГИ.

“Наших избирателей интересует, кто заказывал и оплачивал данные авиаперевозки. Если данные рейсы заказывал лично В.И.БАЛОГА, тогда за счет каких средств он это делал, (заработная плата главы Секретариата Президента Украины составляет 17 тыс. грн.), но указаны ли эти суммы В.И.БАЛОГОЙ в налоговой декларации?”, – говорится в депутатском запросе.

Также в нем приводится перечень перелетов (свыше 60), осуществленных В.БАЛОГОЙ в 2007-2008 годах.

Кроме того, депутатская группа „Народная самооборона” обратилась с требованием к Верховной Раде Украины создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов злоупотребления служебным положением главой Секретариата Президента.