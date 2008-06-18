У Ющенко думают: Тимошенко вызывает губернаторов "заполитизированно"

Заполитизированные вызовы председателей областных государственных администраций на правительственные мероприятия препятствуют системному развитию регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом заявил сегодня заместитель руководителя Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он напомнил, что Секретариат Президента Украины неоднократно обращал внимание правительства на необходимость согласования всех выездов руководителей областей за пределы подчиненных им территорий, как этого требует Указ Президента от 11 февраля этого года.

«Глава государства настаивает на соблюдении Кабинетом министров нормативных актов по этому вопросу», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ, отметив, что заполитизированные вызовы председателей ОГА на правительственные мероприятия препятствуют системному развитию регионов.

Говоря об антиинфляционных мерах, заместитель главы президентского Секретариата подчеркнул: «Прежде всего, за борьбу с инфляцией отвечает правительство и частично - Национальный банк. Руководители регионов только выполняют их решения. Влияние председателей ОГА на борьбу с инфляцию как таковую крайне ограничено».

«Более того, было бы ошибкой бороться с инфляцией на региональном уровне, как на этом постоянно настаивают отдельные члены правительства. Когда в одних областях принимают одни антиинфляционные меры, а в других - другие, это приводит к региональным диспропорциям. Мы не можем допустить разрушения единства государственной политики», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

«Кабинет министров должен определиться с системными антиинфляционными мерами, представить их Президенту и на расширенном заседании правительства. Только тогда можно будет говорить о роли и месте председателей ОГА в процессе борьбы с инфляцией», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.

Также он обратил внимание правительства на координацию работы с органами местной власти. «Статья 24 Закона «О Кабинете министров Украины» четко определяет полномочия правительства в отношениях с местными государственными администрациями. Она обязует Кабмин согласовывать с ГГА все проекты актов по вопросам развития административно-территориальных единиц». Как отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, только при такой координации акты правительства будут учитывать региональную специфику и способствовать наработке единой государственной политики в сфере регионального развития.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля этого года Президент Украины подписал Указ об упорядочении служебных командировок руководителей местных госадминистраций с целью усилить служебную и исполнительскую дисциплину чиновников. Согласно этому документу, все выезды председателей Совета Министров АР Крым, ОГА, Киевской и Севастопольской ГГА за пределы подчиненных им территорий необходимо согласовывать с главой государства.

На сегодняшнее заседание правительство пригласило пять председателей государственных администраций для отчета о ценовой ситуации в регионах.

Сегодня на заседании правительства присутствует только представитель столичной власти – заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО. Он сообщил, что Кабмин перенес рассмотрение вопроса о ценовой ситуации с участием руководителей регионов.