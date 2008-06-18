Партия регионов не поддержала собственный законопроект

12:10, 18 июня 2008
Политика
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Объясняет Стоян

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о повышении престижности шахтерского труда, внесенный народным депутатом от фракции Партии регионов Виктором ХАРОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта закона в первом чтении проголосовали 218 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Блока Литвина и Коммунистической партии Украины.

Не поддержала принятие соответствующего проекта и фракция Партии регионов, несмотря на то, что этот законопроект был внесен депутатом-“регионалом”. Из этой фракции за данный проект закона проголосовал только один народный депутат.

Поддержали этот документ от фракции БЮТ – 148 народных депутатов, от “Нашей Украины – Народной самообороны” - 69.

ВР также не смогла направить проект закона на повторное первое чтение. Это предложение поддержали только 223 народного депутата.

Объясняя отказ фракции Партии регионов принимать участие в голосовании, народный депутат Александр СТОЯН отметил, что “регионалы” выступают не против принятия закона.

«Мы хотим увидеть, есть ли коалиция», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, фракция Партии регионов также не принимала участия в голосованиях по законопроектам.

Заместитель председателя фракции ПР Анна ГЕРМАН заявила, что члены фракции договорились не голосовать за все законопроекты, чтобы доказать, что коалиции не существет.

 

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