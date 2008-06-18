Семенюк заявила о своей принципиальной позиции

Любое назначение на должность председателя Фонда государственного имущества (ФГИ) может быть признано нелегитимным, если на законодательном уровне не будет принята процедура увольнения руководителя этого ведомства.

Об этом говорится в заявлении председателя Фонда госимущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, обнародованном сегодня пресс-службой ФГИ.

По словам главы ФГИ, «если она позволит совершить незаконные действия в отношении себя, то это станет негативным прецедентом, и тогда на любом предприятии, в организации, государственном органе подобные действия станут возможными относительно любого работника».

«Подобные незаконные увольнения нужно закончить раз и навсегда. Это принципиальная позиция Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО», - отметила глава ФГИ.

Председатель Фонда также опровергла информацию народного депутата Владимира ПИЛИПЕНКО о том, что Окружной административный суд Киева отказал ей в удовлетворении иска относительно признания незаконным распоряжения КМУ от 6 февраля этого года об отстранении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения обязанностей председателя ФГИ, и относительно аналогичных исков ее заместителей Виктора ПЕТРОВА и Анатолия ГРИНЕНКО.

По информации В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, заседание Окружного админсуда Киева состоялось во вторник, 17 июня, рассмотрение иска перенесли на 26 июня.

Как сообщал УНИАН, 5 июня фракции коалиции внесли представление о рассмотрении в Верховной Раде вопроса об отставке Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ.

Кабинет министров Украины выдвинул на должность руководителя Фонда госимущества заместителя руководителя фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА.