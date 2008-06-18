Клюев предлагает направить средства на агитацию за НАТО в другое русло

Средства государственного бюджета нужно перенаправить с программ, связанных с пропагандой НАТО, на увеличение финансирования образования, науки или здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, государство не имеет права тратить миллионы гривень налогоплательщиков «на их же убеждение в преимуществах членства в НАТО». Он напомнил, что все социологические службы показывают, что около 60% граждан страны против вступления в Альянс.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что в Государственной целевой программе информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 гг., утвержденной правительством 28 мая, предусмотрено потратить более 10 млн. грн.. на прямую пропаганду НАТО.

Он подчеркнул, что, кроме этого, 4 июня правительство утвердило концепцию Государственной целевой программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 гг., которая предусматривает затраты в 78 млн. грн.

А.КЛЮЕВ подчеркнул, что лучше было бы, «чтобы эти деньги были потрачены не на обучение пропагандистов НАТО, а на действительно повышение квалификации госслужащих, в том числе, в сфере международного права, стандартов ЕС и т.д.».

По его словам, концепция предусматривает «обучение почти 113 тыс. чиновников, то есть, треть всех госслужащих и должностных лиц местного самоуправления в Украине».