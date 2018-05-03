Неделя в цифрах

0 товаров будет поставлять Украина на территорию временного оккупированного Крыма, соответствующее постановление Кабинета министров Украины о прекращении товарооборота вступило в силу 17 января 2016 года.

1 место в рейтинге наиболее коррумпированных лиц в мире по версии Transparency International в рамках кампании Unmask the corrupt занимает экс-президент Украины Виктор Янукович.

1 экспериментальный рейс грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути в обход России, который пролегает через территорию Грузии, Азербайджана и Казахстана, как ожидается, доставит украинские товары в течение 11 дней, сообщают в Министерстве инфраструктуры. В перспективе планируется сократить этот срок до 10 дней. Кроме того, 4 страны – Украина, Казахстан, Грузия и Азербайджан - подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

1 украинская семья из четырех человек погибла в результате террористической атаки в Буркина-Фасо, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины. Всего погибло 27 человек из 18 стран. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа «Аль-Каида».

2 украинских моряка - члены экипажа судна «Sun Oil I» - которые с января 2015 года удерживались одним из вооруженных формирований в городе Триполи (Ливия), были освобождены из плена усилиями украинских дипломатов, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

2 месяца содержания под стражей присудил суд в Закарпатье каждому из задержанных после драки на Драгобрате, сообщают местные СМИ.

4 экс-бойцам спецподразделения МВД «Беркут», которые прошли переаттестацию и остались работать в правоохранительных органах, ГПУ сообщила о подозрении в применении насилия в отношении участников общественного движения «Автомайдан» во время Революции Достоинства, сообщают в Генеральной прокуратуре.

6% украинцев в 2015 году находились в ситуациях обстрелов и бомбардировок, отмечается и социологическом исследовании, проведенном Киевским международным институтом социологии.

6 тайников с оружием и боеприпасами были обнаружены сотрудниками Службы безопасности Украины вблизи административной границы Днепропетровской и Донецкой областей, сообщают в СБУ. Обнаружено 46 кг взрывчатки и значительный арсенал оружия.

7,3 гривны за доллардолжен составлять курс украинской национальной валюты, сообщает британское издание The Economist на данных обновленного «индекса бигмака». По информации издания, курс гривны недооценен на 68,7%.

10 человек погибли, 15 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в центре Стамбула, сообщают иностранные СМИ. Правоохранительными органами Турции по этому делу было задержано 7 человек.

13 лет лишения свободыполучил гражданин Российской Федерации за участие в войне против Украины в рядах боевиков «ЛНР» решением Попаснянского районного суда Луганской области, сообщают в ГПУ.

15 килограммов потеряла украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, которая незаконно удерживается в России, из-за голодовки. По словам адвокатов, здоровье украинки вызывает опасения.

17 человек, как минимум, погибли в результате серии взрывов и стрельбы в центре Джакарты, сообщают иностранные СМИ. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.

29,29 долларовсоставила стоимость барреля нефти марки Brent, сообщают иностранные СМИ. Цена упала ниже 30 долларов за баррель впервые с апреля 2004 года.

30 ID-картбыли оформлены в первый день выдачи внутренних паспортов нового образца для 16-летних граждан Украины, сообщают в Миграционной службе Украины.

50,1% украинцев считают, что за последние два года готовность к защите своих прав, свобод и собственного достоинства у граждан Украины возросла, отмечается в исследовании, проведенном Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

73 дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных путях и переездах произошло в 2015 году, сообщают в пресс-службе «Украинской железной дороги», созданной на базе Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Это на 8,9% больше, чем в 2014 году.

75% жителей Донбассаподдерживают единство Украины, но на разных условиях, говорится в социологическом исследовании, проведенном группой «Рейтинг». Лишь 7% опрошенных жителей этих районов хотят стать частью РФ.

118 воинов Вооруженных сил Украины, которые погибли в 2014-2015 годах, в том числе, защитники Донецкого аэропорта, были награждены посмертно, сообщают на официальном сайте главы государства.

132 шахтера макеевских шахт на оккупированных территориях Донбасса были уволены за протесты против многомесячной задержки заработной платы, сообщают украинские СМИ. При этом отмечается, что люди уволены с приказом не брать их на работу на другие шахты «Макеевугля».

399 терактов против мирного населения задокументировано в Донецкой области с начала проведения АТО, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Всего в этих терактах пострадали 916 жителей региона, из них 140 – погибли.

2 000 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники планируется закупить для армии в течение 2016 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Еще 1 500 образцов техники и вооружения будут отремонтированы.

35 970 человек из 124 стран из-за подозрения в их причастности к террористическим организациям, не смогут въезжать в Турцию из-за введенного ею запрета, сообщают иностранные СМИ.

36 000 человек в Украиневоспользовались пунктами обогрева, развернутых с целью предотвращения случаев переохлаждения и обморожения в период похолодания, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

2 200 000 случаев заболевания гриппом и ОРВИзафиксировано в Украине с начала эпидемиологического сезона (с 1 октября 2015 года), сообщают в «Украинском центре контроля и мониторинга заболеваний» Министерства здравоохранения. По сравнению с предыдущими эпидсезонами, в нынешнем заболеваемость выше на 14,3%.

4 710 000 долларов составила предварительно установленная нелегитимной оккупационной властью Крыма сумма ущерба от энергоблокады полуострова, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «прокурора» аннексированного Крыма Наталью Поклонскую.

30 000 000 евромогут потратить Нидерланды на организацию и проведение референдума по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС, сообщают иностранные СМИ.

244 000 000 человек в мирестали беженцами, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на доклад ООН. Около трети всех мигрантов (78 000 000 человек) живут в Европе.

1 000 000 000 евро в годтратит Россия на содержание оккупированных районов украинских Донецкой и Луганской областей, сообщают иностранные СМИ.

6 000 000 000 долларовмогли заработать в 2015 году контрабандисты, которые занимались доставкой мигрантов в Европу, сообщают иностранные СМИ со ссылкой на главу Европола.

Маргарита Андреева