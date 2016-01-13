С начала АТО на Донетчине произошло около 400 терактов, в которых погибли 140 мирных жителей – полиция

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, по словам начальника ГУ Вячеслава Аброськина, в терактах пострадали 916 жителей области, из них 140 погибли.

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Материалы уголовных производств по фактам терактов переданы в СБУ.

Напомним, год назад, 13 января 2015 года, боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате чего 10 человек погибли, 18 ранены.

Сразу после проведения атаки боевики успели похвастаться в соцсетях, что уничтожили "укроповский блокпост".

Стоит отметить, что эскалация ситуации на Донбассе началась в апреле 2014 года с захвата пророссийскими "активистами" админзданий.

Вскоре, 14 апреля 2014 года, после заявления властей Украины была начата Антитерорристическая операция на востоке Украины.