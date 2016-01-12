Нидерланды выделят 30 миллионов евро на проведение референдума по ассоциации с Украиной

Об этом сказал министр внутренних дел и по делам королевства Роналд Пластерк, сообщает ТАСС.

Соответствующая договоренность была достигнута между местными властями и правительством страны. Ранее власти заявляли, что готовы потратить на проведение референдума 20 млн. "Правительство считает важным, чтобы голосование было хорошо подготовлено и организовано, - пояснил Пластерк. - Вместе с тем, неизвестно, сколько референдумов будет организовано в будущем, поэтому расходы на данные цели должны быть в пределах разумного".

Читайте такжеНидерланды пересмотрят решение относительно ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС

С инициативой проведения референдума по ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС выступили авторы популярного голландского блога "Без стиля", члены "Комитета граждан ЕС" и организации "Форум за демократию", собравшие необходимые 300 тыс. подписей для проведения голосования. Референдум, назначенный на 6 апреля, носит консультативный характер, т. е. не обязательный для исполнения правительством, однако результаты плебисцита могут привести к серьезным разногласиям в политических кругах в том случае, если голосование будет признано состоявшимся (явка составит более 30%), и если большинство избирателей выступит против соглашения.

Читайте такжеОпрос: большинство голландцев против ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС

Напомним, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России и может привести "к континентальному кризису".