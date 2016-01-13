Социологи: 75% жителей Донбасса поддерживают единство Украины, но на разных условиях

Треть населения подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области поддерживают развитие ситуации, при котором Донбасс останется в составе страны на прежних условиях. Таковы результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг".

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Согласно статистике, 32% опрошенных жителей этих районов хотят, чтобы обе области в полном составе остались частью Украины. Еще 35% хотят быть частью Украины, но с расширенными полномочиями вследствие реформы децентрализации. Автономию поддерживают 8%, а 7% - хотят стать частью РФ.

По всей территории Украины 53% респондентов поддержали целостность страны и 20% - расширение полномочий Донбасса через децентралицию.

Исследование проводилось с 19 по 30 ноября среди 1800 человек старше 18 лет во всех регионах, за исключением оккупированного Крыма и подконтрольных боевикам территорий Донбасса. Дополнительно в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей было опрошено 1284 респондента.