В оккупированной Макеевке уволили 132 шахтеров за протест против задержки зарплаты - СМИ
13:55, 14 января 2016Общество
1010 0
Вчера, 13 января, горняки макеевских шахт вышли на забастовку, протестуя против многомесячной задержки заработной платы.
REUTERS
Об этом сообщают Новости Донбасса по информации пользователей социальных сетей.
При этом отмечается, что руководство шахты «Холодная балка» запугивало шахтеров, а затем уволило 132 человека с приказом не брать их на работу на другие шахты «Макеевугля». Остальным работникам выплатили в качестве зарплаты по 4 тыс. рублей.
Читайте такжеВо Львовской области на шахте "Степная" погиб горняк
Аналогичная забастовка на шахте «Чайкино» тоже закончилась увольнением инициаторов забастовки и выплатой по 2 тыс. руб.зарплаты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter