В оккупированной Макеевке уволили 132 шахтеров за протест против задержки зарплаты - СМИ

Об этом сообщают Новости Донбасса по информации пользователей социальных сетей.

При этом отмечается, что руководство шахты «Холодная балка» запугивало шахтеров, а затем уволило 132 человека с приказом не брать их на работу на другие шахты «Макеевугля». Остальным работникам выплатили в качестве зарплаты по 4 тыс. рублей.

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Аналогичная забастовка на шахте «Чайкино» тоже закончилась увольнением инициаторов забастовки и выплатой по 2 тыс. руб.зарплаты.