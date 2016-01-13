Янукович возглавил рейтинг коррупционеров мира
12:40, 13 января 2016Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович по состоянию на 13 января 2016 года возглавляет рейтинг наиболее коррумпированных лиц в мире по версии Transparency International в рамках кампании Unmask the corrupt.
Голосование продлится до 10 февраля / ti-ukraine.org
"За 2 месяца голосования за наиболее вопиющие случаи элитарной коррупции более чем 11300 человек отдали свой голос на сайте www.unmaskthecorrupt.org за то, чтобы коррупционное дело экс-президента Украины Виктора Януковича расследовали лучшие сыщики мира. Он оказался на первом месте, оставив позади себя государственную компанию Бразилии "Петробрас" с 11178 голосами и сенатора Доминиканской республики Феликса Баутисту с 9584 голосами", - говорится в сообщении организации.
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Согласно сообщению, голосование продлится до 10 февраля.
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