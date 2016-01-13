Блэкаут в Крыму: Поклонская назвала предварительную сумму ущерба полуострову от энергоблокады

Об этом сегодня сообщила "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская, передает "Крыминформ".

"На сейчас мы имеем 361 млн рублей ($4,71 млн). Эта сумма складывается из убытков, которые предоставили министерство промышленной политики, министерство здравоохранения, министерство транспорта. То есть затраты, понесенные различными ведомствами для того, чтобы поддержать и не прекращать работу всех организаций", - отметила Поклонская.

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Она подчеркнула, что пока не подсчитывались данные об убытках крымских предприятий от блэкаута. Поклонская добавила, что подсчет ущерба продолжается, и итоговая цифра может вырасти в несколько раз.

Ранее Джемилев заявлял, что Россия не согласится на поставленные Киевом условия при заключении договора на поставку электричества в аннексированный Крым с материковой части Украины, и поэтому вопрос заключения договора можно считать закрытым.