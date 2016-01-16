Президент посмертно наградил 118 военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о награждении государственными наградами военнослужащих, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

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Согласно сообщению, награждены посмертно 118 воинов Вооруженных Сил Украины, которые погибли в 2014-2015 годах, проявив личное мужество и высокий профессионализм, верность военной присяге.

Среди награжденных посмертно – защитники Донецкого аэропорта осенью 2014 - январе 2015 года. Родным пятерых из них президент сегодня вручил государственные награды.

Тела многих воинов были идентифицированы лишь в конце 2015 года.