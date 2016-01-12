Четырем прошедшим переаттестацию экс-"беркутовцам" сообщили о подозрении

Об этом сообщило Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Управлением специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины принимаются меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности правоохранителей, причастных к неправомерным действиям в отношении участников мирных акций протеста в январе – феврале 2014 года», - отмечается в сообщении.

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«Так, по результатам собранных доказательств объявлено о подозрении двум командирам отделений и двум бойцам полка полиции особого назначения Главного управления полиции в г. Киеве (бывшим сотрудникам столичного спецподразделения милиции «Беркут») по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины, по фактам превышения власти и незаконного задержания активистов общественного движения «Автомайдан»» в ночь с 22 на 23 января 2014 года на улице Щорса и Грушевского в городе Киеве, которое сопровождалось применением к ним насилия и повреждением их автомобилей, а также служебной подделкой рапортов и дачей заведомо ложных показаний, соединенных с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых они были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и избранием меры пресечения в виде содержания под стражей», - проинформировали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что в суд внесены ходатайства об отстранении подозреваемых от должностей и применении к ним мер пресечения в виде домашних арестов.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства для привлечения к уголовной ответственности других участников совершения этих преступлений.

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В ГПУ отметили, что подозреваемые бывшие «беркутовцы» успешно прошли переаттестацию, а двое из них получили повышение, став командирами отделений.

"Необходимо также отметить, что расследования в уголовных процессах, совершенных в отношении участников Революции Достоинства, ведутся системно и последовательно. Результаты расследования не приурочивают к отдельным датам или событиям, а информация предоставляется по мере завершения определенного процессуального этапа, о чем немедленно информируется общественность и средства массовой информации", - подчеркнули в прокуратуре.

В Генпрокуратуре напомнили, что ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти по предварительному сговору группой лиц, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые выходят за рамки предоставленных прав и полномочий, которые сопровождалось насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями и привели к тяжелым последствиям – наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.