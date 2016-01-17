Контрабандисты заработали за год от $3 до $6 миллиардов на доставке мигрантов в Европу
Правоохранители считают, что сейчас прибыльность этого бизнеса конкурирует только с торговлей наркотиками.
В прошлом году контрабандисты получили рекордный доход от доставки мигрантов в Европу. Об этом заявил глава Европола, пишет The Independent.
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В 2015 году контрабандисты заработали от $3 до $6 миллиардов. Такие данные европейским правоохранителям удалось получить благодаря опросу 1500 просителей убежища, беженцев и экономических мигрантов. Оказалось 90% из них платили преступным синдикатам за трансфер в Европу.
Как известно, в прошлом году в Европу прибыли более миллиона человек.
"Также мы знаем, что, в среднем, каждый мигрант платит от 3 до 6 тысяч долларов за транспортировку. Доход криминальных группировок возрос до миллиардных сумм всего лишь за один год в Европе", - отметил глава Европола.
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