Журналист Bild об интервью Путина: заявление о "незначимости" границ ставит под вопрос европейские принципы

Так высказывания российского президента прокомментировал заместитель шеф-редактора издания Bild Николаус Бломе, которому Владимир Путин дал скандальное интервью.

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"Я думаю, для него (Путина) были важны два пункта, которые не совсем новы для знатоков Путина и российской политики. Но то, как четко и резко это было сказано, для меня как политического журналиста было новым. Во-первых, это слова о том, что "границы в Европе меня интересуют меньше, чем люди", то есть россияне. То есть если по другую сторону российской границы живут русские, как, например, в Крыму, и им не нравится, как с ними обращается правительство, в данном случае - Украины, я их просто заберу к своей стране, просто передвину границу", - цитирует журналиста Deutsche Welle.

"Это фундаментально ставит под вопрос тот принцип, который сделал Европу очень мирным континентом - признание и уважение границ. И если их менять, то только путем мирных переговоров. После этих слов Путина мне перехватило дыхание. Я был сильно удивлен, что в XXI веке это можно так четко подавать. Это позволяет глубоко заглянуть в мир Владимира Путина", - добавил Николаус Бломе.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае с аннексией Крыма государственные границы для него не важны, а важна судьба "русских людей", которым "угрожали" после смены власти в Украине.