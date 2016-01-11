Путин признался, что границы для него не важны, если "русским людям угрожают"

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованному на сайте Кремля.

"Вопрос: что такое демократия? Демократия - это воля народа. Люди захотели жить так, как они проголосовали. Для меня важна не территория и не границы, а судьбы людей", - утверждает Путин.

По его мнению, все 2,5 миллиона жителей Крыма "были встревожены государственным переворотом в Украине".

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"И после переворота в Киеве, а это было не что иное, как государственный переворот, как бы его ни приукрашивали, крайне националистически настроенные силы, которые приходили тогда к власти и отчасти, в значительной степени пришли к власти, - они просто впрямую начали угрожать людям. И русским людям, и русскоязычным людям, проживающим в Украине вообще и в Крыму в частности, потому что там концентрация русских и русскоговорящих больше, чем во всех других частях Украины", - заявил Путин.