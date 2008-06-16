В НУ-НС называют злоупотребления властью в СП "досадным явлением"

Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ГРЫМЧАК предлагает создать в парламенте Временную следственную комиссию по расследованию причастности к политическим репрессиям должностных лиц Секретариата Президента и Генеральной прокуратуры Украины.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте.

В состав ВСК предлагается включить 21 народного депутата. Главой комиссии предлагается избрать Ю.ГРЫМЧАКА. В случае принятия постановления комиссия будет работать в течение одного года, а ее промежуточный отчет будет заслушан в парламенте не позже шестимесячного срока со дня принятия соответствующего решения.

В объяснительной записке автор проекта постановления отмечает, что основанием для поднятия вопроса о создании специальной следственной комиссии стали многочисленные сообщения в интернет-изданиях о фактах политических преследований оппонентов курса действующего Президента и его Секретариата, исполнительным инструментом которых стала Генеральная прокуратура Украины. “Анализируя ситуацию, сложившуюся вокруг политических преследований и с целью недопущения их системного и длительного характера, что приводит к многочисленным нарушениям Конституции Украины, законов Украины и многочисленных злоупотреблений властью и служебным положением со стороны Секретариата Президента и Генеральной прокуратуры Украины – целесообразно дать этому досадному явлению политико-правовую оценку”, - говорится в проекте.

Ю.ГРЫМЧАК отмечает, что одним из таких явлений со стороны Секретариата Президента и некоторых должностных лиц является незаконный сбор информации об оппонентах, а затем ее обнародование через некоторые подконтрольные СМИ и следственные действия Генеральной прокуратуры Украины, что является прямым нарушением Конституции Украины и законов Украины. “Факты политических преследований, приведенные в публикациях, вызывают общественный резонанс и не могут остаться вне поля зрения общественности, требуют справедливого и беспристрастного расследования и проверки. Поэтому наша обязанность заключается в том, чтобы разобраться во всех этих фактах и либо совместно их опровергнуть, либо в случае их подтверждения сделать все, чтобы прекратить такие злоупотребления, поскольку это вопрос авторитета власти в Украине в целом”, - отмечает автор проекта постановления.