Схеффер не видит связи между евроинтеграцией Украины и визами в РФ

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР не видит прямой связи между евроатлантической интеграцией Украины и возможным введением визового режима между Украиной и Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генсек НАТО сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Я не являюсь специалистом по вопросам визовых режимов, но я не вижу прямой связи между внешней политикой и вопросами евроатлантической интеграции с вопросами визового режима», - сказал он. «Я не являюсь специалистом по визовым вопросам, возможно этот вопрос следует адресовать Европейскому Союзу», - сказал генсек НАТО, добавив, что он достаточно легко получил визу в Украину.

Я.СХЕФФЕР также отметил, что развивающиеся и усиливающиеся отношения между Украиной и НАТО не направлены против кого-либо. Генсек также отметил, что НАТО ценит партнерские и дружественные отношения с Россией и ничего из того, что делает НАТО не может рассматриваться как что-то направленное против России.

Как сообщал УНИАН, 14 июня, находясь в Севастополе по случаю 225-летия города первый вице-премьер правительства Российской Федерации Сергей ИВАНОВ заявил, что одним из результатов вступления Украины в Североатлантический альянс может стать введение визового режима между Украиной и РФ. «Будет введен визовый режим, поскольку НАТО заставит Украину его ввести», - считает первый вице-премьер-министр России. По словам С.ИВАНОВА, «десятки миллионов людей почувствуют эти неудобства. И как следствие - я очень сомневаюсь, что количество российских туристов увеличится, и что их место займут американские, английские и немецкие туристы».