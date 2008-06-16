Ющенко решил переубедить НАТО "конкретными фактами"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает существенный прогресс во многих направлениях взаимодействия Украины и НАТО, достигнутый после Бухарестского саммита Альянса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на встрече с делегацией Североатлантического Совета и Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ при участии членов СНБО Украины в Киеве.

«Речь идет, безусловно, о конкретных делах, которые доказывают серьезность наших намерений», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО, отметив, прежде всего, «чрезвычайно важное решение» о возможности участия Украины в Силах реагирования НАТО, принятое 13 июня в Брюсселе. «Это первое подобное решение за историю наших отношений с Альянсом. Его значение для усиления нашего вклада в укрепление европейской и глобальной безопасности и стабильности - колоссально», - сказал Президент.

Глава государства также высоко оценил решение о начале участия Украины в британско-французской инициативе по ремонту и модернизации вертолетов, подготовке экипажа и технического персонала, принятой 15 мая в Совместном заявлении Президента Украины и премьер-министра Великобритании.

«Мы настроены развивать это измерение нашего взаимодействия. Украина и в дальнейшем активно будет работать вместе с Альянсом для обеспечения транспортных перевозок и других потребностей миссий по поддержанию мира и стабильности, за которые несет ответственность НАТО», - сказал Президент. В этом контексте он напомнил, что Украина - единственная из стран-партнеров Альянса принимает участие во всех его операциях по поддержанию мира и стабильности. В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что высокий темп взаимодействия Украины и НАТО в миротворческой деятельности будет повышаться.

«Эти конкретные факты свидетельствуют, что Украина подтверждает свою позицию не как потребителя, а как важного, возможно, уникального контрибутора мировой безопасности и мировой стабильности», - сказал Президент.

Глава государства особо отметил развернутую в украинском обществе широкую дискуссию по вопросам отношений нашей страны с НАТО и рост заинтересованности людей вопросами евроатлантической интеграции. Он обратил внимание на утвержденную 28 мая правительством Государственную целевую программу информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 гг. с ежегодным финансированием около 2 млн. долларов США. По словам В.ЮЩЕНКО, программа предусматривает 77 разных мероприятий, цель которых - преодоление стереотипов, порожденных пропагандой минувших времен.

«Хочу сказать, что в этом контексте начали действовать и политические силы, - подчеркнул Президент. - В частности, инициировано проведение целого ряда общенациональных мероприятий, таких как движение «Украина - НАТО - Да!»

Президент отдельно остановился на успешном процессе реформирования сектора национальной безопасности, высоко оценив экспертную помощь, которую в этом вопросе предоставляет Альянс.

Среди приоритетов работы Украины в направлении евроатлантической интеграции Президент назвал своевременное и качественное выполнение всех положений Целевого плана Украина - НАТО на 2008 год; активизацию усилий, направленных на достижение консенсуса в обществе и между разными политическими силами вокруг вступления в НАТО; освобождение от мифов и стереотипов прошлого нашего диалога с Россией.

Президент выразил надежду, что результатом сегодняшнего разговора станет объективная совместная оценка и четкий план действий нашего интенсивного взаимодействия, которое началось после Бухарестского саммита НАТО. «Ее выполнение станет залогом поддержки всеми странами-членами Альянса нашего присоединения к Плану действий по получению членства в декабре текущего года», - убежден В.ЮЩЕНКО.

Глава государства особо отметил, что формат сегодняшней работы свидетельствует о единстве усилий всех ветвей власти в Украине вокруг заданий, которые нашей стране нужно выполнить для присоединения к ПДЧ в декабре этого года.

«Мы объединены совместным пониманием того, что вступление Украины в НАТО - это прежде всего значительное укрепление глобальной европейской системы коллективной безопасности ХХІ века», - сказал Президент, отмечая нерушимость европейского и евроатлантического курса Украины. Активно «участвуя в создании эффективной системы европейской коллективной безопасности, мы построим лучшую гарантию нашей независимости, нашего украинского суверенитета и территориальной целостности Украины», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.