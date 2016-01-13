Полторак: реформирование Минобороны и ВСУ на основе лучших армий мира является одним из приоритетов

Как сообщила пресс-служба Минобороны, об этом министр обороны Украины Степан Полторак заявил во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Украине Гермине Поппеллер.

По словам Полторака, если в 2015 году речь шла о восстановлении боеспособности Вооруженных сил Украины, формировании новых частей и подразделений, то в 2016 году речь идет о проведении кардинальных реформ в украинской армии.

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"За прошлый год мы увеличили численность Вооруженных сил Украины до 250 тысяч человек, восстановили 34 тысячи и закупили 3,5 тысячи единиц военной техники, изменили систему подготовки личного состава, систему управления и связи, провели мероприятия частичной мобилизации. Эти меры, в том числе, позволили сдержать российскую агрессию на востоке Украины", — отметил министр.

Полторак выразил признательность за помощь, которую украинское оборонное ведомство получает от других государств.

"За последние годы Украина кардинально изменилась, как изменились и ее Вооруженные силы. Много чего сделано, много чего еще надо сделать. Есть проблемы, но мы их понимаем и готовы решать — мы хотим перемен. Важно, чтобы проводимые реформы были активными и необратимыми", — подчеркнул министр.

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В свою очередь Поппеллер отметила, что в течение последнего времени Вооруженные силы Украины претерпели качественные изменения к лучшему. Она акцентировала внимание на важности открытости реформ в украинской армии.

Кроме того, стороны подчеркнули важность выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации на востоке Украины. Во время общения стороны обсудили текущую ситуацию в Украине в целом и в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, а также уделили значительное внимание вопросам, связанным с деятельностью Вооруженных сил Украины.

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Полторак также предложил в ближайшее время организовать и провести встречу с главой австрийского оборонного ведомства.