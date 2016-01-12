НАБУ просят заняться взяточниками в окружении Саакашвили

Об этом говорится в соответствующем депутатском обращении к председателю НАБУ, которое депутат опубликовал на странице в Facebook.

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Парламентарий также просит проверить возможную причастность руководства Одесской ОГА, в том числе Михаила Саакашвили, к совершенному правонарушению.

«Речь идет о «молодой команде» шумного одесского губернатора, который на телеэкранах «борется с коррупцией». Может, его гиперактивность является целенаправленным прикрытием для взяточничества?», - пишет депутат в комментарии на странице в "Фейсбуке".

По его убеждению, это дело в прямой компетенции НАБУ и должно стать для Бюро приоритетным.

«Если «да» - антикоррупционное бюро должно показательно закрутить гайки и губернатору и его советнику. Чтобы конфликтный популизм не стал новым универсальным щитом для коррупционеров», - добавляет депутат.

Дроздик не исключает, что «в Одесской ОГА именно сейчас «подчищают концы» с этого дела». «Советника губернатора спешно уволили. НАБУ стоит спешить, пока концы не канули в море», - добавляет депутат.