Журналист о визите Грызлова в Киев: Россия пытается втолкнуть Донбасс в состав Украины

"Одновременно с визитом Грызлова происходят интересные события на Донбассе. То есть, мы знаем, что там были ликвидированы несколько полевых командиров за последние дни – это бывший комендант Горловки Бойцман, а также Евгений Конанов, по прозвищу "Кот", который был убит в Донецке снайпером", - отметил Казанский, сообщает 5.ua.

Читайте такжеВ сети появилось фото самолета Грызлова в аэропорту "Борисполь"

По его словам, происходит зачистка, которую признают и российские эксперты, и там некоторые батальоны окружены сейчас.

"То есть – сейчас зачищают тех, кто плохо управляем, плохо подчиняется Захарченко – это что касается Донецка. Такой процесс происходит и в Луганске", – пояснил журналист.

"Кажется, что Россия все же пытается втолкнуть назад эти оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. России выгоден такой сценарий, чтобы Донбасс оставался частью Украины, потому что это большая масса людей, которые голосуют так, как это нужно России. Кроме того, России выгодно, чтобы Донбасс имел отдельный статус и Киев не мог его полностью контролировать. Именно это и происходит, на мой взгляд, сейчас", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов.