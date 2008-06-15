В НБУ намекают, что Тимошенко должна признать горькую правду

Исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО считает, что уровень инфляции в Украине может приблизиться к однозначному показателю только через два года при условии проведения взвешенной макроэкономической политики.

Такое мнение И.ШУМИЛО высказал в своей статье «Хватит ли украинской власти мужества в борьбе с инфляцией?», опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 22 от 14-20 июня 2008 года).

«С нашей точки зрения, при взвешенной макроэкономической политике, даже с учетом возможного повышения в 2009 году цен на газ и необходимости повышения цен и тарифов, регулируемых административно, на протяжении двух следующих лет можно уменьшить инфляционное давление до однозначного числа. Необходимы политическое мужество, ответственность перед народом Украины, чтобы признать горькую правду, поставить реалистичную задачу и сконцентрировать усилия всех ветвей власти на сдерживании инфляции, восстановлении ценовой стабильности как главного залога устойчивого экономического роста», - сказал И.ШУМИЛО.

По его мнению, сдерживающая денежно-кредитная и валютно-курсовая политика с минимальными потерями для экономической деятельности может уменьшить инфляцию в 2008 году на 2-4%. «При этом влияние укрепления обменного курса национальной валюты на сальдо текущего счета платежного баланса будет незначительным. Негативные эффекты для экспортеров в значительной степени будут компенсироваться удешевлением импортируемых товаров промежуточного потребления, в частности энергоносителей. Объемы импорта останутся практически на неизменном уровне вследствие сокращения потребительского спроса», - добавил представитель НБУ.

И.ШУМИЛО соглашается с экспертами, которые прогнозируют, что рост цен в 2008 году составит не менее 20%. «Хотя достижение этого показателя с учетом уже имеющего инфляционного давления и существующих внешних вызовов (цены на нефть, металлы) будет довольно сложным и напряженным, на сегодняшний день оно может быть определено как довольно реальное. И этот показатель может стать целевым для власти», - считает он.