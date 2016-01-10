Гройсман: в январе должна завершиться работа по запуску новых элементов электронного парламента

Об этом председатель Верховной Рады Владимир Гройсман написал на своей странице в соцсети. «В январе мы завершаем работу над запуском ряда новых элементов е-парламента в Верховной Раде, над которыми мы начали работать в 2015 году», – отметил он.

Читайте такжеГройсман готов и сам инициировать устранение из бюджета-2016 отсрочки электронного декларированияВладимир Гройсман назвал внедрение технологий электронного управления в Украине одной из важнейших составляющих реформирования системы управления и отметил, что органы местного самоуправления в этом вопросе опережают центральные органы власти.

Как сообщал УНИАН, председатель ВР заявлял, что реформа украинского парламента будет презентована в марте.

Он выражал уверенность, что в ходе реформирования аппарат парламента станет «качественной, прозрачной, сервисной службой».

Миссию по реформированию Верховной Рады возглавил экс-президент Европарламента Пэт Кокс.