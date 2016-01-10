Берлускони заявил о своем возвращении в политику

79-летний Сильвио Берлускони пообещал возродить свою партию "Вперед, Италия" и одержать победу над левоцентристским правительством Маттео Ренци в этом году.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

"Это будет год борьбы против левого режима, который растоптал демократию", - заявил бывший премьер-министр.

Отмечается, что Берлускони также опроверг слухи о разногласиях между "Вперед, Италия" и другими правыми партиями, "Лигой Севера" и "Братья Италии". Он сказал, что все три партии могут выступить единым фронтом на местных выборах, которые пройдут в этом году в Риме, Милане, Неаполе и Болонье.

Как пишет The Guardian, следующие парламентские выборы в Италии должны состояться в 2018 году, однако, они могут пройти раньше из-за нестабильности правящей партии.

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"Моя цель заключается в том, чтобы "Вперед, Италия" снова получила более 20% голосов, это позволит правоцентристам преодолеть барьер в 40% и победить на выборах в первом туре", - заявил Берлускони.

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Сильвио Берлускони покинул пост премьер-министра в 2011 году из-за политического кризиса, возникшего на фоне финансово-экономических трудностей. Против него инициировалась большое количество уголовных дел. В ряде случаев его признали виновным. В 2013 году суд запретил Берлускони занимать государственные должности.