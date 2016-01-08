Решение суда ЕС по санкциям в отношении Портнова вступило в силу
Ранее Портнов подал иск против Совета ЕС из-за замораживания его активов.
Решение Суда Евросоюза по делу о санкциях против бывшего первого заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова вступило в силу. Об этом сам Портнов написал в своем Facebook.
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"Сегодня канцелярия Суда в Люксембурге сообщила, что Совет Евросоюза в установленные сроки не подал апелляционную жалобу и решение Суда ЕС от 26 октября 2015 года, признавшего противоправными все решения Совета ЕС о введении в отношении меня международных санкций вступило в законную силу", - заявил он.
По словам Портнова, с этого момента решение люксембургского суда стало источником международного права и может официально использоваться, как прецедент в судебных делах против Евросоюза заявителями из разных стран мира.
"Сегодня отправил в Брюссель уведомление с реквизитами своего счёта в украинском банке, куда Совету Евросоюза нужно перечислить деньги по решению люксембургского суда", - подытожил он.
Как известно, Генеральный суд ЕС удовлетворил жалобу Портнова на введение против него Советом ЕС санкций в виде замораживания активов 26 октября прошлого года.