Решение суда ЕС по санкциям в отношении Портнова вступило в силу

Решение Суда Евросоюза по делу о санкциях против бывшего первого заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова вступило в силу. Об этом сам Портнов написал в своем Facebook.

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"Сегодня канцелярия Суда в Люксембурге сообщила, что Совет Евросоюза в установленные сроки не подал апелляционную жалобу и решение Суда ЕС от 26 октября 2015 года, признавшего противоправными все решения Совета ЕС о введении в отношении меня международных санкций вступило в законную силу", - заявил он.

По словам Портнова, с этого момента решение люксембургского суда стало источником международного права и может официально использоваться, как прецедент в судебных делах против Евросоюза заявителями из разных стран мира.

"Сегодня отправил в Брюссель уведомление с реквизитами своего счёта в украинском банке, куда Совету Евросоюза нужно перечислить деньги по решению люксембургского суда", - подытожил он.

Как известно, Генеральный суд ЕС удовлетворил жалобу Портнова на введение против него Советом ЕС санкций в виде замораживания активов 26 октября прошлого года.