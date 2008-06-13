Ющенко не составит компанию Тимошенко в Брюсселе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет принимать участие в саммите Европейской народной партии 19 июня в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

«Сегодня он (Президент) также получил приглашение, есть внутренний график, есть международный график, но Украину в данном случае по партийной линии будет представлять премьер-министр. Здесь нормальная практика», - сказал он.

По словам А.ЧАЛОГО, Президент последние два года уделял большое внимание сотрудничеству с этой европейской структурой и принимал участие в последних трех саммитах.