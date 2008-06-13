Ющенко не составит компанию Тимошенко в Брюсселе
15:19, 13 июня 2008Политика
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Чалый: это нормальная практика
|Александр ЧАЛЫЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.
«Сегодня он (Президент) также получил приглашение, есть внутренний график, есть международный график, но Украину в данном случае по партийной линии будет представлять премьер-министр. Здесь нормальная практика», - сказал он.
По словам А.ЧАЛОГО, Президент последние два года уделял большое внимание сотрудничеству с этой европейской структурой и принимал участие в последних трех саммитах.
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