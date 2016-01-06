Для изменения приговора Пукачу не было и нет оснований - адвокат Теличенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявила в комментарии журналистам по завершении судебного заседания в Апелляционном суде Киева, который подтвердил правильность избрания Печерским судом столицы наказания Пукачу в виде пожизненного заключения.

Читайте такжеСуд по делу Пукача не удовлетворил ходатайство о вызове в качестве свидетелей Литвина и Кучмы

«Не было и нет оснований изменять меру наказания Пукачу, поскольку он фактически не раскаялся (в убийстве) и продолжает представлять общественную опасность. Он наоборот рассказывал, что он, убивая Гонгадзе, спасал едва ли не государство, общество, вселенную и что угодно от него», - сказала Теличенко.

В свою очередь, Пукач перед началом судебного заседания заявил журналистам, что убивая Гонгадзе, он выполнял задание и, следя за ним, осуществлял «документирование его преступной деятельности».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 января, Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Пукачу, осужденному к пожизненному заключению за убийство журналиста Гонгадзе.

Справка УНИАН. Журналист Гонгадзе был убит осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. Пукач был задержан в селе Житомирской области.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, осудив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.

Заказчики убийства Гонгадзе до сих пор не найдены и не наказаны.