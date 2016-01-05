В Раду внесен законопроект об отмене отсрочки электронного декларирования доходов

16:57, 05 января 2016
Политика
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Народный депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает Верховной Раде отменить отсрочку электронного декларирования доходов, которая была введена до 1 января 2017 года при принятии государственного бюджета на 2016 год.

Фото УНИАН

Соответствующий законопроект №3755, как свидетельствуют данные на сайте ВР, депутат зарегистрировал в парламенте 5 января.

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В свою очередь председатель парламента Владимир Гройсман выразил уверенность, что парламент проголосует за это решение.

"Полностью поддерживаю эту инициативу - я против любого откладывания на будущее мер по предотвращению и борьбе с коррупцией. Убежден, Верховная Рада проголосует за соответствующее решение", - написал спикер на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник Гройсман заявил, что уже и сам был готов внести такое предложение на рассмотрение ВР.

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