В Раду внесен законопроект об отмене отсрочки электронного декларирования доходов
Народный депутат Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") предлагает Верховной Раде отменить отсрочку электронного декларирования доходов, которая была введена до 1 января 2017 года при принятии государственного бюджета на 2016 год.
Соответствующий законопроект №3755, как свидетельствуют данные на сайте ВР, депутат зарегистрировал в парламенте 5 января.
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В свою очередь председатель парламента Владимир Гройсман выразил уверенность, что парламент проголосует за это решение.
"Полностью поддерживаю эту инициативу - я против любого откладывания на будущее мер по предотвращению и борьбе с коррупцией. Убежден, Верховная Рада проголосует за соответствующее решение", - написал спикер на своей странице в Facebook.
Ранее во вторник Гройсман заявил, что уже и сам был готов внести такое предложение на рассмотрение ВР.
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