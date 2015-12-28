Кабмин анонсировал итоговую пресс-конференцию Яценюка
17:17, 28 декабря 2015Политика
1531
Глава Кабмина Арсений Яценюк проведет пресс-конференцию, на которой подведет итоги работы правительства за 2015 год.
Завтра Яценюк проведет итоговую пресс-конференцию / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
"Во вторник, 29 декабря, состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Арсения Яценюка по итогам 2015 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начало мероприятия запланировано на 16:00.
Читайте такжеЯценюк назвал условия, при которых Украина сможет получить поддержку Запада
Напомним, Яценюк 11 декабря провел в парламенте презентацию достижений и планов центральной исполнительной власти на 2016 год, которая закончилась инцидентом с представителем пропрезидентской фракции Олегом Барной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter