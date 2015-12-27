Денисенко: в случае нового заключения врачей о состоянии здоровья Корбана, его могут отпустить в больницу

Как передает корреспондент УНИАН, с такими словами он обратился ко всем присутствующим в зале судебных заседаний.

Представитель СБУ Демчина заявил, что в здании суда присутствуют две разных группы врачей. По его словам, одна группа говорит, что Корбана надо госпитализировать, а другая - лидер "Укропа" может участвовать в судебном заседании.

В связи с такой ситуацией было вызвано еще одну группу врачей, на основании заключения которых будет принято решение о госпитализации Корбана, или не принято.

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Денисенко сказал, что Демчина "дает слово офицера".

"В случае заключения, что человек не сможет участвовать... Человек отправляется в лечебное учреждение", - сказал Демчина.

Сторона защиты заявила, что ожидает приезда в суд Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской.