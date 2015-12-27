Депутаты требуют выписки из протокола для подтверждения разрешения вывезти Корбана в стационар
20:07, 27 декабря 2015Политика
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Народные депутаты Виталий Куприй и Валентин Дидыч требуют, чтобы Днепровский районный суд Киева предоставил выписку из протокола судебного заседания для подтверждения разрешения судьи Николая Чауса по вывозу лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана в стационар.
Геннадий Корбан / УНИАН
Куприй рассказал, почему судья Чаус закрылся в кабинете.
Как передает корреспондент УНИАН, судья и секретарь закрылись в кабинете и не реагируют на требование депутатов открыть дверь.
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"Он закрылся для того, чтобы не дать нам выписку из документа из протокола судебного заседания, там же оно фиксировалось с помощью аудиосистемы... Когда судья выходил, я ему конкретно задавал, адвокаты рядом стояли, задавали вопрос, так можно его вывозить на стационар, или нельзя. Он сказал: можно, если в этом есть необходимость, и сказано это врачами", - сказал Куприй.
Депутаты готовы продолжать ждать, пока судья не откроет дверь.
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