Врачи не могут обеспечить надлежащее медицинское обследование Корбана в машине скорой, нужна госпитализация - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Карета скорой медицинской помощи заблокирована и уехать не может. В связи с этим сейчас мои коллеги адвокаты, совместно с врачами, повторно пошли к судье Чаусу, который объявил перерыв в судебном заседании в связи с тем, что должны быть проведены неотложные медицинские мероприятия. Они пошли для того, чтобы он повторно, не знаю каким образом, повторно дал указание, что если он не хочет выносить процессуальное решение, возможно его указание послушают", - сказал Шевчук.

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При этом он добавил, что судья Николай Чаус общается исключительно через своего помощника.

Помощник судьи сообщил адвокатам, что судья сказал обеспечить медицинское обследование. "Сейчас врачи подтверждают, что обеспечить надлежащее медицинское обследование в том состоянии, в котором находится Корбан невозможно. Ему нужна госпитализация в стационар", - сказал Шевчук.

Сейчас судья Чаус закрылся в своем кабинете. Депутаты требуют открыть дверь.