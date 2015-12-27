Порошенко разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

Соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 24 декабря 2015 года, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Закон уточняет правовые основы деятельности и полномочия Национальной гвардии Украины, регламентирует организацию, порядок несения службы подразделений Нацгвардии и их взаимодействие с правоохранительными органами, органами местного самоуправления иМинистерством обороны Украины.

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Закон также регламентирует численность Национальной гвардии Украины.

В соответствии с Законом, командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность президентом Украины по представлению министра внутренних дел Украины и освобождается от должности президентом Украины.

Закон также дает право иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины в добровольном порядке (по контракту), проходить военную службу в Национальной гвардии Украины. Эти случаи регламентируются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Закон подробно регламентирует права военнослужащих Нацгвардии и соответствующие функции НГУ, подчеркивается в сообщении.