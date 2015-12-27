В суд по делу Корбана прибыла вызванная депутатом Куприем следственно-оперативная группа

Как передает корреспондент УНИАН, в суде идет дискуссия между народными депутатами и судьей Николаем Чаусом.

Судья требует от правоохранителей вывести народного депутата Куприя из зала заседаний.

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Куприй требует допросить судью и составить протокол о совершении преступления в вынесении заведомо неправомерных решений по делу Корбана.

Сторона защиты заявила, что объявит отвод судьи.

Судья Чаус объявил перерыв на 30 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, суд продолжил заседание по делу Корбана. Прокурор в начале заседания зачитал документы об осмотре Корбана врачами, который был проведен в 7 утра в воскресенье. При этом адвокаты лидера «УКРОПа» требовали исполнения решения суда от 26 декабря о проведении судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Корбана. Они отмечали, что медэксперт в выходные дни не работает, поэтому все другие медосмотры незаконны. Прокурор снова попросил о принудительном приводе Корбана на судебное заседание. Позже судья Чаус решил доставить лидера «УКРОПа» Корбана из больницы в суд на 15.00 без обсуждения этого вопроса на заседании.