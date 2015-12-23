В Раде консультируются по решению о выборах в Кривом Роге

Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что сейчас проходит совещание председателей фракций и групп парламента относительно сегодняшней повестки дня работы ВР, согласование вопросов, касающихся выборов в Кривом Роге, госбюджета и налоговой реформы.

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«Они довели до сведения совместное общее решение всех руководителей групп и фракций - объявить перерыв до 11.30», - сказал Парубий и призвал депутатов в это время собраться в сессионном зале.