В Раде консультируются по решению о выборах в Кривом Роге
11:00, 23 декабря 2015Политика
579 0
Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента до 11.30 для завершения консультаций, касающихся принятия решения о назначении даты выборов мэра Кривого Рога и изменений в Налоговый кодекс.
В раде объявлен перерыв / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, Парубий отметил, что сейчас проходит совещание председателей фракций и групп парламента относительно сегодняшней повестки дня работы ВР, согласование вопросов, касающихся выборов в Кривом Роге, госбюджета и налоговой реформы.
Читайте такжеКомпромисс по выборам в Кривом Роге достигнут – нардеп
«Они довели до сведения совместное общее решение всех руководителей групп и фракций - объявить перерыв до 11.30», - сказал Парубий и призвал депутатов в это время собраться в сессионном зале.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter