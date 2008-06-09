Тарасюк видел, как нардепы вышли из коалиции на "российской скорости"

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что выход двух депутатов из коалиции не будет иметь юридических последствий для ее существования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, об этом он заявил 7 июня на пресс-конференции в Тернополе.

«Это одномоментная акция, которая не имеет юридических последствий, поскольку решение о присоединении или выходе из коалиции могут принимать лишь парламентские фракции, а не отдельные депутаты», - отметил Б.ТАРАСЮК, комментируя выход двух депутатов из парламентской коалиции.

В то же время он отметил, что политическое противостояние, которые существует в Украине, негативно повлияет на внешнеполитический курс государства, в частности на его интеграцию в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора (НАТО).

«Продолжение противостояний как между коалицией и оппозицией, так и внутри самой коалиции демократических сил негативно отражается на реализации наших внешнеполитических целей - как в отношении НАТО, так и в отношении Европейского Союза. И если поставить вопрос: "А кому выгодно, чтобы Украина не вступила в НАТО и ЕС?", то ответ можно дать: "Выгодно это нашему восточному соседу". Он включил все скорости, чтобы не допустить присоединения Украины к Плану действий по членству в НАТО», - сказал народный депутат.