Экс-глава Пентагона: США не проявили себя как мировой лидер в вопросе Украины
В вопросе поддержки Украины в самые сложные моменты российской агрессии, США не проявили себя так, как это должен был бы сделать мировой лидер.
Об этом изданию Foreign Policy рассказал бывший министр обороны США Чак Хейгел.
По словам Чака Хейгела в 2014-м в ходе совещаний в Совбезе США, которые пришлись на время ожесточенных боев ВСУ с пророссийскими сепаратистами, он настаивал на том, что США должны избегать прямой конфронтации с Россией и оставлять открытыми каналы коммуникации с ее военными, однако призвал администрацию Барака Обаму как можно быстрее предоставить Украине средства связи и нелетальное вооружение, передает Голос Америки.
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“Я говорил, что США должны предоставлять украинцам больше несмертельных вооружений, чем они предоставлять, и делать это значительно быстрее. Нам надо было помнить, что мы выступаем в роли глобального лидера. Весь мир, включительно с нашими партнерами по НАТО, следил за нашей реакцией в данной ситуации, - приводит слова экс-министра Foreign Policy.
“Я думаю мы должны были и могли сделать больше", - заявил бывший глава Пентагона.
Хейгел занял пост министра обороны США в январе 2013-го года. Считалось, что его задачей на посту будет надзор за сокращением многочисленных программ министерства. Его назначение фактически "продавил" через Конгресс Белый дом, а сам Хейгел не получил во время процесса назначения поддержки от коллег по республиканской партии. Он ушел с должности ноябре 2014-го года на фоне конфликтов с Администрацией Обамы и его советниками.