Экс-глава Пентагона: США не проявили себя как мировой лидер в вопросе Украины

Об этом изданию Foreign Policy рассказал бывший министр обороны США Чак Хейгел.

По словам Чака Хейгела в 2014-м в ходе совещаний в Совбезе США, которые пришлись на время ожесточенных боев ВСУ с пророссийскими сепаратистами, он настаивал на том, что США должны избегать прямой конфронтации с Россией и оставлять открытыми каналы коммуникации с ее военными, однако призвал администрацию Барака Обаму как можно быстрее предоставить Украине средства связи и нелетальное вооружение, передает Голос Америки.

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“Я говорил, что США должны предоставлять украинцам больше несмертельных вооружений, чем они предоставлять, и делать это значительно быстрее. Нам надо было помнить, что мы выступаем в роли глобального лидера. Весь мир, включительно с нашими партнерами по НАТО, следил за нашей реакцией в данной ситуации, - приводит слова экс-министра Foreign Policy.

“Я думаю мы должны были и могли сделать больше", - заявил бывший глава Пентагона.

Хейгел занял пост министра обороны США в январе 2013-го года. Считалось, что его задачей на посту будет надзор за сокращением многочисленных программ министерства. Его назначение фактически "продавил" через Конгресс Белый дом, а сам Хейгел не получил во время процесса назначения поддержки от коллег по республиканской партии. Он ушел с должности ноябре 2014-го года на фоне конфликтов с Администрацией Обамы и его советниками.