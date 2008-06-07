Криль зовет к себе Балогу, Яценюка и Бессмертного

Партия «Единый Центр» хотела бы видеть в своих рядах ответственных и сильных политиков, таких, как Арсений ЯЦЕНЮК, Виктор БАЛОГА и Роман БЕССМЕРТНИЙ. Об этом заявил лидер «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ сегодня на учредительной региональной партийной конференции в Кировограде.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам И.КРИЛЯ, “сегодня происходит процесс политического наполнения ЕЦ, который завершится летом на съезде партии”. «Мы сотрудничаем с конкретными личностями, нет значения, к какой политической силе они принадлежат. Это реальный процесс объединения политиков», - подчеркнул лидер “Единого Центра”.

На вопрос, кого он хотел бы пригласить в свою политическую силу, И. КРИЛЬ отметил: «Мы никого никуда не вынуждаем вступать. К нам добровольно присоединяются представители «Нашей Украины», БЮТ, Народного Руха, Партии Регионов, НДП и другие».

«Наша цель – выборы 2010 года, к которым мы должны подойти сильными и мобилизованными. Процесс становления «Единого Центра» несколько загадочен, немного критикуемый, но это подтверждение, что мы на верном пути», - убежден И.КРИЛЬ.