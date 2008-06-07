Семенюк отдыхает на одном из курортов Турции

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО вместе со своим мужем находится на одном из курортов Турции, сообщает “Украинская правда”.

В доказательство этого издание приводит фотографию, на которой зафиксирована якобы Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на отдыхе. По информации издания, супруги отдыхают в пятизвездочной гостинице "Sungate Port Royal" в Анталии.

Комментируя обнародованную раньше официальную информацию Фонда госимущества, что В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО находится на медицинском обследовании, издание отмечает “что, возможно обследованием можно назвать SPА-процедуры, которые принимает СЕМЕНЮК в пятизвездочной гостинице "Sungate Port Royal".

Как сообщал УНИАН, согласно официальному сообщению пресс-службы ФГИУ, его председатель В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО «с 4 июня 2008 года находится в отпуске, который связан с необходимостью обследования. Руководитель ФГИУ планировала обследование предварительно и воспользовалась возможностью взять отпуск в связи с тем, что рассмотрение кадровых вопросов Фонда госимущества предварительно не планировалось в Верховной Раде».