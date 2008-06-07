Турчинов: за Vanco и РосУкрЭнерго стоит один и тот же чиновник

Один из высокопоставленных чиновников, который сейчас защищает компанию Vanco Prykerchenska, в свое время защищал «РосУкрЭнерго».

Об этом заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«История вроде бы повторяется. Могу сказать, что у меня был конфликт с одним высокопоставленным чиновником, который в настоящее время активно пытается защищать оффшорку Vanco Prykerchenska, а в свое время защищал «РосУкрЭнерго», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

«РосУкрЭнерго» мы убрали из внутреннего рынка как паразитирующего энергетического посредника. Сейчас у тех же людей новая идея, новый заработок - оффшорная компания Vanco Prykerchenska», - подчеркнул он.

Отметив, что «к большому сожалению, многие не делают выводов из уроков, из собственной истории», вице-премьер заверил, что правительство намерено «защищать национальные интересы до тех пор, пока это будет возможно».

Как сообщалось, 29 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила о причастности бизнесмена Дмитрия ФИРТАША к компании Vanco Prykerchenska Ltd. (Виргинские острова).

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prickerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

19 мая первый вице-премьер-министр Украины А.ТУРЧИНОВ отметил, что правительство не намерено менять позицию относительно компании Vanсо.

В свою очередь Генеральная прокуратура Украины вынесла протест к Минприроды о неправомерном приказе об аннулировании специального разрешения на пользование недрами континентального шельфа Черного моря компании «Венко Прикерченская ЛТД». Настоящим документом приостановлено действие приказа Минприроды с обязательством его отменить.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

30 мая Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании принял решение о необходимости отмены постановления Кабинета министров о разрыве соглашения с Vanco.

По словам секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, «на сегодня доказано, что компания Vanco на законных основаниях вошла в процедуры конкурса и выиграла его на тех условиях, которые предложило правительство в 2005 году. Были составлены необходимые документы с правительством и компания готова выполнять свои обязательства. Сейчас мяч на поле Кабмина и он должен выполнять эти решения».

Group DF - это частная международная группа компаний, интересы и активы которой сосредоточены в таких отраслях, как энергетика, химическая промышленность, энергетическая инфраструктура и недвижимость.

Group DF является частной международной холдинговой компанией известного украинского бизнесмена Д.ФИРТАША.

Среди компаний, контролируемых Group DF, ключевую роль исполняют такие компании: Centragas, которая, в свою очередь, владеет 50% акций швейцарской газораспределительной и газоторговой компании "РосУкрЭнерго"; EMFESZ, венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг; Австрийская компания Zangas, специализирующаяся на строительстве газовой инфраструктуры; OSTCHEM Holding, объединяющая группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана и кальцинированную соду.