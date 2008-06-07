Украина хочет присоединиться к переговорам России и стран Средней Азии

Украина хочет присоединиться к газовым переговорам между Россией и странами Средней Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, комментируя результаты переговоров с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина, к сожалению, не принимает участия в газовых переговорах между Россией и азиатскими странами, но «хотела бы присоединиться к переговорному процессу».

Президент Украины отметил, что во время встречи с Д.МЕДВЕДЕВЫМ предложил, чтобы представители НАК «Нафтогаз Украины» вместе с должностными лицами «Газпрома» провели переговоры с поставщиками среднеазиатского газа в рамках определения баланса поставок газа на 2009 год.

«Мы договорились о таких механизмах», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Комментируя возможность повышения цены на газ для Украины со стороны России, Президент Украины сказал, что не может говорить о цене на газ, пока не проведены соответствующие переговоры.

В то же время он отметил, что Украина заинтересована в понятных отношениях в области газоснабжения, а также и относительно транзита газа через свою территорию.

Как сообщал УНИАН, 20 мая начальник департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО "Газпром" Александр МИХЕЕВ заявил, что цена на газ для Украины в 2011-2012 гг. приблизится к европейской.

«Мы будем учитывать корзину цен на газ всех стран Европы, но поскольку основным покупателем центрально-азиатского газа является Украина, то цена газа для Украины будет играть при переговорах по цене на центрально-азиатский газ», - сказал он.

«Однако мы будем настраивать Украину на то, что она должна получать газ по ценам, которые будут формироваться в Средней Азии, исходя из европейского рынка», - отметил сотрудник «Газпрома».