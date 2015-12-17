УКРОП заявляет, что БПП сформировал "ширку" с "Оппоблоком" в Запорожском горсовете

Об этом 17 декабря, во время заседания Запорожского горсовета, заявил лидер фракции УКРОП Михаил Прасол.

«Мы видим продолжение сценария, который был реализован в облсовете. Сегодня здесь сформировалась так называемая «ширка», в которую вступили фракции «Оппозиционного блока» и «Солидарности», – заявил Михаил Прасол. По его словам, о факте соответствующей договоренности ярко свидетельствует голосование, в результате которого представители «Оппозиционного блока» возглавили три ключевые комиссии в Запорожском горсовете (по вопросам социального и экономического развития, бюджета и финансов, по вопросам жизнеобеспечения города и по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений). В свою очередь, депутаты от «Солидарности» будут председательствовать в двух комиссиях (по вопросам депутатской деятельности, регламента, законности, правопорядка и предотвращения коррупции и по вопросам образования, культуры, спорта, молодежи и туризма). Еще по одной комиссии возглавили представители «Самопомочи», «Батькивщины» и «Новой политики».

«УКРОП не возглавил ни одной из комиссий. Это еще раз подтверждает существование указанной широкой коалиции и кулуарных договоренностей», – отметил Михаил Прасол, добавив, что УКРОП является самой многочисленной фракцией среди демократических политсил в городском совете (9 депутатов).

Прасол также подчеркнул, что УКРОП не будет голосовать за кандидата на должность секретаря горсовета от недемократических сил.

Напомним, в Запорожском областном совете руководящие должности поделили представители БПП, «Оппозиционного блока» и «Самопомочи».