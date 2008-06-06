Янукович: ПР ведет переговоры

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что ведет переговоры о формате коалиции в Верховной Раде.

Как сообщает «Украинская правда», об этом он сказал сегодня в эфире Первого национального телеканала.

"Мы находимся в переговорном процессе и в парламенте, и за пределами парламента. Это не является секретом. Обсуждаются различные возможные конфигурации коалиции, и этот процесс постоянно идет", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, "есть два возможных варианта развития событий – это или создание нового формата коалиции, или досрочные выборы".

"Мы никуда не спешим. Но уже не хочется быть посторонними наблюдателями как разрушается страна", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, разрушительные процессы в нынешней коалиции "идут давно".

"Де-факто коалиции давно уже нет, об этом знают в обществе и в самой коалиции", - заявил лидер ПР.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что на протяжении деятельности правительства Юлии ТИМОШЕНКО она не реагировала на предложения оппозиционного правительства. "К сожалению, они не используют тот потенциал, который есть у оппозиционного правительства", - пожаловался В.ЯНУКОВИЧ.

Он также высказался за избрание парламента по открытым спискам.